Временные ограничения сняли в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Строгино в Нижнем Новгороде и Туношна в Ярославле. Об этом в среду, 16 апреля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

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По его словам, решение о приостановке авиасообщения было принято для гарантии полной безопасности гражданских воздушных судов.

— В 10:37 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

Представитель ведомства ранее сообщил, что на время ограничений экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, 9 апреля столичный аэропорт Внуково и калужский Грабцево приостановили прием и отправку рейсов в целях безопасности. Вскоре Кореняко сообщил, что воздушные гавани вновь работают штатно.

Аэропорты Грозного и Владикавказа в тот же день также временно не принимали и не отправляли самолеты. Временные ограничения действовали с 01:53 по московскому времени.