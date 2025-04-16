Временные ограничения сняли в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Строгино в Нижнем Новгороде и Туношна в Ярославле. Об этом в среду, 16 апреля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, решение о приостановке авиасообщения было принято для гарантии полной безопасности гражданских воздушных судов.
— В 10:37 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал Кореняко в своем Telegram-канале.
Представитель ведомства ранее сообщил, что на время ограничений экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Кроме того, 9 апреля столичный аэропорт Внуково и калужский Грабцево приостановили прием и отправку рейсов в целях безопасности. Вскоре Кореняко сообщил, что воздушные гавани вновь работают штатно.
Аэропорты Грозного и Владикавказа в тот же день также временно не принимали и не отправляли самолеты. Временные ограничения действовали с 01:53 по московскому времени.