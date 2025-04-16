Андрей Цыпер избран председателем Общественного совета при Россотрудничестве

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co возглавит работу по поддержке международного сотрудничества

15 апреля 2025 года на заседании Общественного совета при Россотрудничестве на должность председателя избран исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер. Игорь Чайка, возглавлявший Общественный совет с 2021 по 2025 гг., назначен заместителем руководителя Россотрудничества. Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий сохранит статус почетного президента Совета.

Общественный совет формируется Россотрудничеством совместно с Общественной палатой РФ на конкурсной основе. В его состав входят представители культуры, медиа и бизнеса, включая актёра Владимира Машкова, режиссёра Никиту Михалкова, предпринимателя и генерального директора ООО «Ладога Менеджмент», куратора по вопросам устойчивого развития ПАО «СИБУР Холдинг» Кирилла Шамалова, генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, генерального директора АНО «Институт развития интернета» Алексея Гореславского и других экспертов. На повестке дня с новым председателем Андреем Цыпером Совет обсудил подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, перспективы работы Русских домов за рубежом и другие вопросы в сфере международного сотрудничества.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co: «Для меня большая честь возглавить Общественный совет при Россотрудничестве, благодарю за оказанное доверие. Деятельность Россотрудничества в нынешних обстоятельствах как никогда актуальна и важна, со своей стороны я приложу все необходимые усилия для эффективной реализации поставленных задач».

Общественный совет при Россотрудничестве обеспечивает учет интересов граждан России при реализации государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества. Его задачи включают общественный контроль за деятельностью Россотрудничества, а также экспертно-методическую поддержку с учетом позиции гражданского общества.

Андрей Цыпер присоединился к команде Rambler&Co в 2013 году. В марте 2018 назначен на должность исполнительного директора по медиа Rambler&Co. В его обязанности входит управление бизнесом и стратегическое развитие таких изданий, как «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат» и других медиаактивов.