Собянин выразил соболезнования с связи с кончиной ветерана ВОВ Ивана Слухая

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Ивана Слухая.

© Вечерняя Москва

По словам главы столицы, за свою жизнь Слухай добился успехов как в сфере преподавания, так и на фронте и службе в Вооруженных Силах страны.

Собянин отметил, что генерал Слухай сыграл неоценимую роль в развитии ветеранского движения Москвы, сохранении исторической памяти и патриотическом воспитании молодежи. Он добавил, что душевная щедрость, отзывчивость и мудрость Ивана Андреевича снискали ему глубокое уважение москвичей.

Фронтовые подвиги и труды мирного времени Слухая были увенчаны многочисленными государственными наградами, среди которых особое место занимает звание Почетного гражданина Москвы, добавил мэр Москвы.

— Светлая память об этом замечательном человеке и гражданине навсегда сохранится в наших сердцах. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Ивана Андреевича, — заключил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Ветеран Великой Отечественной войны и Почетный гражданин Москвы Иван Слухай ушел из жизни в возрасте 100 лет. Об этом в среду, 16 апреля, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.