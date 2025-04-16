На 53-м году жизни скончался актер Волжского драматического театра Игорь Лиманский

В возрасте 52-х лет скончался актер Волжского драматического театра Игорь Лиманский.

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Об этом стало известно в среду, 16 апреля.

— С прискорбием сообщаем о кончине нашего артиста Ильи Лиманского. Все мы запомним его яркие сценические образы, талантливые стихотворения, всегда хорошее настроение и веселый нрав. Илья был добрым и отзывчивым коллегой и другом, которого мы все будем помнить всегда. Соболезнуем родным и близким, — уточнили в пресс-службе театра.

Подробности и точная причина смерти артиста не раскрывается. Отпевание покойного состоится 16 апреля в храме Иоанна Кронштадтского.

Актер принял решение связать свою жизнь с театром еще в юношестве. После он закончил Ташкентский театрально-художественный институт.

За время своей карьеры Лиманский успел принять участие во многих театральных постановках и фильмах, сообщили в пресс-службе учреждения.