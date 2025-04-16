В МТС объявили о завершении основного этапа формирования ИТ-вертикали

Российская цифровая компания МТС объявила о завершении основного этапа формирования ИТ-вертикали.

© gorodenkoff/iStock.com

Как отметили в компании, формирование ИТ-вертикали проводится в рамках трансформации корпоративной структуры группы. В результате, все ключевые активы МТС в этой сфере (а именно МТС Digital, МТС Cloud, Big Data МТС, MTS AI и Visionlabs) были объединены в единую структуру МТС Web Services (MWS). Ее возглавил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин, который ранее уже курировал процесс технологической трансформации компании, когда МТС переросла из телекоммуникационного оператора в цифровую экосистему.

Согласно планам компании, МТС Web Services будет заниматься широким спектром ИТ-услуг. Сфера ее деятельности будет включать в себя как ИИ-сервисы, так и различную инфраструктуру для задач бизнеса.

На данном этапе структура занимается масштабированием уже готовых продуктов из линейки. Это включает в себя ИИ-сервисы, платформенные решения и облачные продукты.

К первым относится большая языковая модель Cotype, а также ее лайт-версия Cotype Nano. Кроме того, в линейке МТС имеется ассистент разработчика Kodify 2, AI-сервис речевой аналитики WordPulse, сервис для распознавания медицинских снимков от Visionlabs, платформы синтеза и распознавания речи Audiogram, а также детектор запрещенного контента и дипфейков и решение для биометрической верификации.

Среди имеющихся платформенных решений находятся продукты MWS GPT (продукт для управления LLM-моделями), MWS Octapi (используется для бесшовной интеграции сервисов), MWS SUNQ (инструмент для удаленного тестирования мобильных приложений и сайтов), MWS Tables (позволяет создавать приложения без кода на основе таблиц), MWS Data (хранилищ данных, которое можно использовать для их преобразования и визуализации), MWS Container Platform (платформа контейнеризации для разработки и эксплуатации приложений в масштабах Enterprise), и платформа для разработки ПО.

Облачные продукты и сервисы линейки МТС включают в себя ИИ-облако (которое объединяет в себе инфраструктуру с GPU), инструменты для работы с ML и LLM моделями, отдельную публичную облачную платформу, а также импортозамещенное облако – виртуальную инфраструктуру, которая полностью построена на отечественном ПО и оборудовании.

Ожидается, что завершающий этап реструктуризации MWS пройдет в конце мая. Именно на этом этапе в структуру компании перейдут ЦОДы.

«Мы строим бигтех, играя вокруг трех ключевых трендов – искусственного интеллекта, облаков и платформ. В наших продуктах мы глубоко интегрировали экспертизу по каждому из этих направлений и, убедившись в эффективности решений внутри экосистемы, готовы кастомизировать их под внешних заказчиков. Уже в этом году по ряду новых платформ мы рассчитываем выйти на выручку до 1 миллиарда рублей», — заявил Павел Воронин.

Помимо этого, в компании также рассказали о том, кто возглавит направления бизнеса МТС Web Services. Так, направление ИИ возглавит Денис Филиппов (в 2022-2025 гг.- CEO SberDevices), за развитие облачных сервисов и цифровых продуктов будет отвечать Игорь Зарубинский (вице-президент по развитию инфраструктуры МТС), операционное управление отойдет под управление Оксаны Воробьевой (ранее — генеральный директор МТС Digital), а развитие технологий возьмет на себя Вячеслав Грачев (ранее – директор Департамента управления технологиями МТС).