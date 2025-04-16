Сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега прогнозируются на юге европейской части России, аналогичная ситуация ожидается и в некоторых регионах Сибири. До конца суток в реках Северо-Кавказского федерального округа ожидается подъем уровня воды с достижением опасных отметок, возможны подтопления, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Краснодарском крае в среду пройдут сильные осадки в виде дождя, снега, мокрого снега, но заморозков уже не будет. А вот в Крыму еще будут заморозки в ближайшие ночи до минус 1-2 градусов, это очень холодная погода", - сказал он.

Вильфанд добавил, что в связи с похолоданием в Красноярском крае в четверг пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. В Омской области прогнозируются дождь, снег, гололедные явления, ветер 20 м/с. Аналогичная ситуация будет и в Хакасии. В Иркутской области в ближайшие дни ожидается ветер до 20-25 м/с, дождь, мокрый снег, при этом в южных районах региона возможна гроза и пыльная буря.

Как отметил синоптик, на реках в республиках Северного Кавказа, особенно в Дагестане и Кабардино-Балкарии, до конца среды ожидается подъем уровня воды с достижением опасных отметок, возможны подтопления.