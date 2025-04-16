Топ-менеджер Rambler&Co стал главой Общественного совета при Россотрудничестве

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер избран председателем Общественного совета при Россотрудничестве, тем самым он возглавил работу по поддержке международного сотрудничества.

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Цыпер избран председателем на заседании Общественного совета. Прежний его глава, Игорь Чайка, назначен замруководителя Россотрудничества. Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий сохранит статус почетного президента совета.

В состав Общественного совета входят представители культуры, медиа и бизнеса, включая актера Владимира Машкова, режиссера Никиту Михалкова, предпринимателя и генерального директора ООО «Ладога Менеджмент» Кирилла Шамалова, гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского, генерального директора АНО «Институт развития интернета» Алексея Гореславского и других.

Андрей Цыпер назвал большой честью должность главы совета, указав, что деятельность Россотрудничества в нынешних обстоятельствах как никогда актуальна и важна.

Общественный совет при Россотрудничестве обеспечивает учет интересов граждан России при реализации государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества. Его задачи включают общественный контроль за деятельностью Россотрудничества, а также экспертно-методическую поддержку с учетом позиции гражданского общества.

Андрей Цыпер присоединился к команде Rambler&Co в 2013 году. В марте 2018-го назначен на должность исполнительного директора по медиа Rambler&Co. В его обязанности входит управление бизнесом и стратегическое развитие таких изданий, как «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат» и других медиаактивов.