Российским школьникам посоветовали отказаться от зарубежных песен на последнем звонке

В Екатеринбурге выпускникам школы № 23 посоветовали отказаться от зарубежных песен на выступлениях во время последних звонков. Об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

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По сведениям издания, российские подростки планировали танцевать вальс под песню певицы Адель, однако им предложили заменить трек на русскую музыку.

«Нам сообщили, что "иностранные песни строго под запретом, а последний звонок проводится для города, школы, а потом уже для вас"», — поделилась мать одной из учащихся.

Выступить под трек певицы Адель старшеклассникам разрешили в кафе или в ресторане, после официальной части праздника. Такую меру объяснили тем, что номера школьники будут показывать в первую очередь для учителей.

В городском департаменте образования заверили, что никаких распоряжений и запретов на этот счет от ведомства не было: список исполнителей и музыки для праздника не обсуждали. Предположительно, это могла быть инициатива руководства школы.

Ранее сообщалось, что к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову поступила жалоба от анонима во «ВКонтакте» о том, что в Доме культуры в Волоконовке школьница станцевала развратный танец под песню украинского рэп-исполнителя T-Fest.