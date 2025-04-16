Сотни россиян экстренно переселили в другой отель в Египте

Более 300 туристов из России экстренно переселили в другой отель из-за антисанитарии и отсутствия электричества в египетском отеле. Происшествием заинтересовалась туристическая полиция Хургады.

© Вечерняя Москва

Сообщается, что несколько сотен российских туристов, приехавших в Египет силами компаний «Библио-Глобус», Pegas Touristik и Anex Tour, заселили в отель White Valley Palace, расположенный в Хургаде. Отдыхающие пожаловались, что заведение оказалось не подготовленным к открытию сезона: электроэнергию в отеле отключили на восемь часов, интернет не работал, а кафетерий был заполнен грязной посудой и следами от еды.

Путешественники обратились к туроператорам с требованием о переселении. Сообщается, что ночью 16 апреля россиян экстренно отправили на автобусах по разным отелям.

Руководство White Valley Palace не разделило недовольств с отдыхающими: работники отеля посчитали, что никаких проблем нет, и заведение продолжило работать дальше. На место приехала туристическая полиция для разбирательств, сообщает Telegram-канал Shot.

На некоторых пляжах в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) произошел разлив нефти. В частности, мазут разлился у берегов отелей Novotel Fujairah, Al Bahar Hotel & Resort и Ibis Fujairah. Российские туристы, отдыхающие на побережье Фуджейры, жалуются на едкий запах и невозможность купаться в море.

Некоторые даже решили досрочно прервать отпуск. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, на каких курортах в Объединенных Арабских Эмиратах можно отдыхать и насколько это безопасно.