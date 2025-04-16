Многодетным родителям не придется платить за услуги юриста

Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право на получение бесплатной юридической помощи многодетным родителям. Документ касается россиян, воспитывающих троих и более детей в возрасте до 18 лет, а также продолжающих обучение до 23 лет (речь об учебе по очной форме).

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Закон должен будет вступить в силу со дня его официального опубликования. "Когда закон вступит в силу, многодетные семьи смогут за счет государства защитить свои права в вопросах жилья, незаконного увольнения и восстановления на работе, компенсации морального вреда, назначения и перерасчета пенсий и пособий, субсидий и другом", - пояснил председатель Комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия").

Депутат Алексей Говырин ("ЕР") уточнил, что раньше - до принятия закона - эта мера поддержки распространялась только на малоимущие многодетные семьи. Получается, сначала родителям нужно было добиться статуса малообеспеченной семьи. "Теперь же эта мера поддержки распространяется на широкий круг многодетных семей. Какую помощь предоставляют юристы за счет бюджета? Это юридические консультации (в устной и письменной форме); составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; представление интересов в судах, государственных и муниципальных органах, организациях", - сказал депутат. Таким россиянам уже предоставляют скидки на коммунальные услуги, льготное школьное питание, бесплатные путевки в детские летние лагеря, а также преимущественное право родителям на время выхода в отпуск.

"Теперь есть еще и возможность получения квалифицированной юридической помощи бесплатно, за счет государства", - добавил Говырин.

"К сожалению, сегодня стоимость качественных юридических услуг высока, а уровень правовой грамотности населения находится на неудовлетворительном уровне, - заявила эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Виктория Рашина.

- Поводом для принятия данного закона стал неравномерный подход в разных регионах к установлению критериев определения категории лиц, а также случаев оказания бесплатной юридической помощи. В связи с этим парламентарии инициировали закрепление на федеральном уровне единого подхода к этому вопросу". Она обратила внимание на то, что законопроект предусматривает также возможность получить бесплатное сопровождение в суде по делам, связанным с установлением отцовства участников СВО.