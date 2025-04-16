Метеоролог Вильфанд предрёк особенно жаркий год на планете

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил в разговоре с «Лентой.ру», что нынешний год может войти в тройку самых жарких на планете.

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При этом, по его словам, это не означает, что в России будет особенно жаркое лето. Синоптик уточнил, что речь идёт о глобальной температуре.

«Тут другие факторы играют роль, но детализация по районам невозможна. То очень жарко будет на территории нашей страны, то на европейской может быть, на сибирской может быть, в северо-американской, но это не значит, что везде глобальная температура может быть очень высокой», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Вильфанд прогнозирует экстремальное тепло в Москве к середине недели.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок между тем в беседе с RT рассказал о вирусе, который активизируется из-за солнечных лучей.