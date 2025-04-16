ЦИК назвал безопасность граждан условием проведения выборов в Курской области

В Центральном избирательном комитете назвали безопасность граждан условием проведения отложенных муниципальных выборов в Курской области. Об этом сообщает ТАСС. Выборы глав ряда районов в Курской области в сентябре 2024 года были отменены на фоне вторжения Вооруженных сил Украины.

Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске, 15 апреля 2025 года © Правительство Курской области

Выборы были отложены в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгове.

"Решения, касающиеся проведения выборов принимаются после консультаций с соответствующими органами и главами регионов, исходя из особенностей ситуации в конкретном регионе. В частности, из особенностей режимов повышенной готовности, чрезвычайной ситуации и необходимости отсутствия угрозы для жизни и здоровья избирателей", - сообщили в ведомстве.

До этого сообщалось, что выборы губернатора Курской области могут назначить на сентябрь 2025 года. 5 декабря президент Владимир Путин назначил главу комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.