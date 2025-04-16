Жители Южно-Сахалинска приводят территорию города в порядок

За первые три месяца текущего года Городская Дума города Южно-Сахалинска приняла 33 решения, которые направлены на социально-экономическое развитие столицы островного региона, совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы, модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, улучшение инфраструктуры и исполнение наказов избирателей.

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Серьезные вливания

В декабре 2024-го депутаты утвердили бюджет городского округа "Город Южно-Сахалинск" на три следующих года. Он построен на принципе программно-целевого планирования и сохраняет преемственность определенных ранее приоритетов. Главный финансовый документ областного центра традиционно имеет социальную направленность и ориентирован на создание условий для эффективного управления муниципальными средствами.

В феврале 2025 года на восьмом заседании депутаты рассмотрели ключевой вопрос о пополнении бюджета городского округа. Из областной казны была выделена финансовая помощь в размере более 2,3 миллиарда рублей. Кроме того, возник прирост еще на 312 миллионов благодаря поступлению городских неналоговых доходов. Таким образом, местный бюджет пополнился на более чем 2,6 миллиарда рублей.

- Несколько раз за год мы вносим правки. В основном изменения связаны с поступлением средств из регионального бюджета. Корректировки позволяют эффективно перераспределить финансы на развитие экономики и повышение благосостояния жителей города. Приоритетом остаются достойное финансирование учреждений бюджетной сферы, ремонт и строительство социально значимых объектов, содержание дорог и дворов, - рассказал председатель постоянного Комитета Думы по экономике и бюджету Сергей Дубов.

Застройка под контролем

С 2022 года Дума города Южно-Сахалинска перестала рассматривать проекты решений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) на территории городского округа. Но градостроительная деятельность в столице региона по-прежнему остается в поле зрения депутатов. У представительного органа местного самоуправления осталась функция контроля за тем, как органы исполнительной власти и должностные лица в рамках своих полномочий регулируют ПЗЗ - утверждают документ и вносят в него изменения.

На первом январском заседании 2025 года депутаты рассмотрели результаты проверки выполнения одного из пунктов постановления администрации города "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", утвержденных постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 19.10.2022 № 2618-па".

Специалисты правового управления Думы представили депутатам подробное заключение на пяти страницах. На изучение и проверку постановления на соответствие законодательству у юристов ушло несколько месяцев.

- Городская Дума Южно-Сахалинска принимает активное участие в работе с Правилами землепользования и застройки. И речь идет не только о проверках, которое проводит наше правовое управление. Депутаты работают в составе комиссии по подготовке проекта ПЗЗ. Очень важно создавать благоприятные условия для жизни и работы горожан и не допускать хаотичной застройки, - отметила председатель постоянного Комитета Думы по градостроительной деятельности Майя Кириллова.

Управляют сами

Ни одно заседание Городской Думы Южно-Сахалинска в этом году не обошлось без рассмотрения вопроса о ТОС. Именно представительный орган власти имеет полномочия устанавливать границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление по предложению горожан.

В первом квартале 2025-го депутаты приняли решения об установлении границ трех ТОСов - "Емельянова, 11", "Победа" (пр. Победы, 63в и 63г), "Научные активисты" (ул. Науки, 9 в Ново-Александровске).

- Еще лет семь назад в нашем городе был зарегистрирован всего один ТОС. Сейчас их - более 110. Благодаря тесному взаимодействию депутатов, жителей и городской администрации, территориальные общественные самоуправления появились практически в каждом избирательном округе. Южносахалинцы увидели, что могут реализовывать свои идеи и делать дворы такими, какими хотят. А мы, депутаты, готовы поддержать их в этом стремлении на всех этапах, - заявил глава постоянного Комитета Думы по городскому хозяйству Сергей Замотаев.

Напомним, в территориальное общественное самоуправление могут объединиться жители микрорайона, улицы, дома или даже одного подъезда. Зарегистрировав ТОС, они вправе претендовать на получение гранта от администрации Южно-Сахалинска. Мэрия выделяет до 500 тысяч рублей на один проект ТОС в год. Чаще всего горожане хотят получить финансовую помощь на дополнительное озеленение, обустройство зоны отдыха во дворе своего многоквартирного дома, установку или модернизацию системы уличного освещения и на другие задумки, которые помогут улучшить условия жизни.

Каждому по заслугам

Вклад в социально-экономическое развитие Южно-Сахалинска вносят и отдельные граждане, и крупные предприятия, компании. Городская Дума поощряет и награждает лучших.

- В Южно-Сахалинске живут талантливые, инициативные, активные люди, готовые вместе с властью делать город красивее и комфортнее. Мы ценим их неравнодушие и стремление развивать наш областной центр. Достойных жителей города отмечаем благодарственными письмами и почетными грамотами Городской Думы. Вручаем эти награды за профессиональные достижения, существенный вклад в развитие города, активную общественную работу и благотворительность, - рассказывает председатель постоянного Комитета Думы по Регламенту и местному самоуправлению Игорь Логвинов.

В первом квартале 2025 года Дума вручила почетные грамоты 14 горожанам, а 43 южносахалинца получили благодарственные письма. Среди награжденных - работники образования, культуры, коммунальщики, строители, спортсмены, педагоги, общественники, активисты территориальных общественных самоуправлений.

Ежегодно в течение последних 16 лет Городская Дума Южно-Сахалинска вручает премии поддержки в сфере искусства и культуры, образования. Депутаты отмечают заслуги земляков в области народного творчества, а также их активную просветительскую деятельность, достижения в эстетическом воспитании, художественном образовании детей и юношества, культурно-досуговой деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья.

В этот раз лауреатами в разных номинациях стали хоровой коллектив "Рябинушка", ансамбль национального танца "Ангора", вокальный ансамбль "Луговчанка" и детская школа №2. Все эти коллективы получат по сто тысяч рублей.

В сфере образования премии по 50 тысяч рублей присуждены лицею №2, детсаду "Незабудка" и Дворцу детского (юношеского) творчества. Отмечены также заслуги и достижения десяти лучших педагогов и 50 учащихся - отличников и участников предметных олимпиад. Учителя получат по 20 тысяч, а школьники по шесть тысяч рублей.

- Премия поддержки Городской Думы - это не просто награда, а важный шаг в развитии Южно-Сахалинска. Поддерживая талантливых педагогов, деятелей искусства и творческие инициативы, мы делаем вклад в духовное и интеллектуальное богатство города. Премии - это признание заслуг, стимул для новых достижений и уверенность в том, что Южно-Сахалинск остается пространством вдохновения и знаний, - говорит глава постоянного Комитета Городской Думы по делам молодежи, спорту и социальной политике Светлана Чернова.

От первого лица

Олег Логачев, председатель Городской Думы Южно-Сахалинска:

- Конструктивное взаимодействие с администрацией, Контрольно-счетной палатой, жителями и поддержка правительства Сахалинской области позволяют депутатам решать насущные проблемы экономической и социальной сферы города, достигать поставленных целей, квалифицированно разрабатывать и принимать муниципальные правовые акты, решать вопросы местного значения с учетом интересов населения и требований законов.