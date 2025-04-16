Россиянам рассказали об оплате разбитого в магазине товара

Платить за разбитый в магазине товар не нужно, если это произошло случайно, рассказал председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. Об этом пишет «Прайм».

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Эксперт отметил, что по закону собственником товара до оплаты является магазин, из-за этого риск случайного повреждения имущества несет именно он.

«Если до покупки человек случайно задевает или роняет товар, например, из-за неудачной выкладки или тесноты проходов, то платить за продукцию не нужно», — объяснил он.

В случае, если посетитель специально бросил товар об пол или стену, убыток придется возместить. Доказать его виновность могут камеры видеонаблюдения или свидетели.

В марте сообщалось, что россияне стали реже покупать товары для творчества: в 2024 году количество транзакций в магазинах для хобби и творчества снизилось на 19 процентов по сравнению с годом ранее.