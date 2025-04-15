Собака три года живет под землей в Брянской области

Собака три года живет под землей в городе Дятьково в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как сообщает источник, собака попала в ловушку три года назад, еще будучи щенком. Тогда животное случайно упало в яму на стройке, после чего дыру в земле закрыли плитой, оставив лишь небольшое отверстие. В итоге животное оказалось замуровано — выбраться из колодца собака не в состоянии.

К счастью, собаку быстро услышала местная жительница, которая стала ежедневно спускать животному еду и воду. Собаку она назвала Малышом — впрочем, за три года пес заметно вырос, но выбраться из ямы он все еще не может.

© Соцсети

При этом, местные жители пытались спасти животное и обращались в МЧС, но в ведомстве отказались спасать собаку. Только недавно на ситуацию удалось обратить внимание общественности — кормившая Малыша пенсионерка попала в больницу. Обеспокоенная судьбой собаки, она попросила волонтеров присмотреть за животным.

© Соцсети

Теперь у Малыша появился шанс выбраться на свободу — осталось только решить, как разобраться с плитой, которую невозможно поднять без специальной техники. В данный момент неравнодушные зоозащитники обратились в местную администрацию.

Ранее в Подмосковье спасли провалившуюся в двухметровую яму собаку.