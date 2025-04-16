Полицейские окажут содействие в получении российского гражданства гражданину Германии, который переехал в нашу страну

Официальный представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации Ирина Волк сообщила о готовности ведомства помочь повару Максиму Житникову, переехавшему из ФРГ во Владимирскую область, в получении российского гражданства.

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«Мои коллеги из Управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области окажут необходимое содействие в получении российского гражданства Максиму Житникову, который обратился с просьбой лично к президенту РФ», — пояснила Волк.

Житников, проживающий в посёлке Доброград Владимирской области, официально зарегистрирован в Пермском крае. Министерство внутренних дел РФ возьмёт на себя решение бюрократических сложностей, связанных с оформлением документов. Вопрос взят на контроль руководством миграционного главка ведомства.

15 апреля 2025 года во время заседания президиума Госсовета Путин пообщался с Житниковым на немецком языке. Повар, переехавший в Россию, рассказал о трудностях с получением гражданства и попросил помощи.