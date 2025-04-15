Роспотребнадзор опроверг превышение вредных веществ на пляжах Кубани и Крыма

Роспотребнадзор опроверг информацию о превышении вредных веществ в море и на пляжах Краснодарского края и Крыма.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в сети распространяется фальсифицированное письмо, якобы подписанное руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. В фальшивом документе указано, что содержание вредных веществ в море и на побережье якобы превышает предельно допустимые концентрации, что создаёт опасность для здоровья.

«Данные сведения полностью являются недостоверными! За период наблюдения несоответствия по качеству питьевой воды, рыбы и морепродуктов на территории Краснодарского края и Республики Крым не выявлены», — сообщает Роспотребнадзор.

Кроме того, в курортных зонах Кубани и Крыма не обнаружено нарушений качества атмосферного воздуха, морской воды и пляжного песка.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил альтернативные варианты отдыха в Анапе и Темрюкском районе.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о полной ликвидации последствий мазутного загрязнения на всех пляжах полуострова.