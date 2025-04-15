В Москве спектакль Богомолова сняли с репертуара

Московский художественный театр имени А. П. Чехова прекратил показы спектакля «Карамазовы» в постановке Константина Богомолова. Последний показ состоялся 11 апреля, сообщили в пресс-службе театра. В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале МХТ, уточняется, что решение о завершении проката было принято по просьбе самого режиссера. В театре подчеркнули, что постановка, премьера которой состоялась в 2013 году, стала одной из ключевых работ Богомолова и заметным явлением в новейшей истории театра.

Спектакль, основанный на романе Федора Достоевского, представлял собой современную интерпретацию классического текста. Он шел около пяти часов с двумя антрактами и включал в себя яркий актерский состав, в том числе Дарью Мороз, Марину Зудину и Филиппа Янковского. В МХТ отметили, что постановка имела «долгую яркую жизнь» и вызывала широкую общественную дискуссию, передает «Радиоточка НСН».