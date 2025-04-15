Мэрия Ишима сообщила, что ждет возмутившую жителей "грязную муху"

Специалисты приведут в порядок арт-объект «Пчела», который горожане называют грязной мухой, лесным чудищем и требуют демонтировать, заявил представитель мэрии Ишима Тюменской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

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Ранее сообщалось, что власти города думают, как поступить с арт-объектом «Пчела» после резонансного обращения в соцсетях с просьбой демонтировать «это ужасное творение в виде грязной мухи в районе старого Автовокзала».

«[Объект] решено реставрировать. Возможно, этим займется та инициативная компания, которая её после паводка и установила, в рамках благотворительности. Но прежде её снимут, исследуют, чтобы понять, какой объём работ предстоит», — отметили в мэрии.

В администрации пояснили, что «Пчела» была установлена на клумбе в 2016 году после паводка по инициативе и на средства местных жителей.

Объект создали из экологически чистых материалов, уточнили в пресс-службе. В связи с этим скульптура «немножко изжила себя, погодные условия все равно сказываются».