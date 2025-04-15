Фонды Элтона Джона внесли в список нежелательных организаций в РФ

Министерство юстиции РФ добавило фонды британского музыканта Элтона Джона в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Об этом пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте.

В Минюсте уточнили, что в перечень попали британский и американский Elton John AIDS Foundation* («Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом»), а также британская организация Justice for Journalists Foundation (Фонд «Справедливость для журналистов»).

Ранее Генпрокуратура России внесла Elton John AIDS Foundation* в список нежелательных организаций, обвинив его в участии в антироссийской кампании под прикрытием благотворительной деятельности.

Федеральный закон от 23.05.2015 № 129-ФЗ устанавливает, что деятельность иностранной или неправительственной организации может быть признана нежелательной на территории России, если такая деятельность представляет угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны или безопасности государства.

* Признана нежелательной организацией на территории России.