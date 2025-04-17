Эрмитаж закрыли из-за анонимных угроз второй раз за неделю

Эрмитаж заявил о закрытии входа в Главный музейный комплекс второй раз за неделю. Об этом пресс-служба сообщила в официальном Telegram-канале.

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«Сегодня, 17 апреля, в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой безопасности. Вход временно закрыт, проводится проверка экспозиционных залов и служебных помещений», — сказано в публикации.

Известно, что посетители, которые приобрели билеты на эту дату, смогут посетить музей после возобновления работы или в любой другой день.

15 апреля также сообщалось, что вход в Главный музейный комплекс музея Эрмитаж закрыт из-за анонимного сообщения с угрозой безопасности.

Ранее стало известно о скандале в Эрмитаже. Сотрудница музея якобы не пустила девушку в учреждение из-за роскошного наряда, запросив дополнительные деньги за съемку.