Живой Журнал отмечает 26 лет: истории, конкурсы и праздничные промокоды

В честь своего Дня рождения блог-платформа дарит подарки пользователям

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15 апреля 2025 года Живой Журнал (входит в медиахолдинг Rambler&Co) празднует 26 лет со дня основания. Всё это время платформа сохраняет свою уникальную атмосферу и продолжает оставаться важной площадкой для вдумчивого общения и авторского контента.

Команда ЖЖ подготовила лендинг, где предлагает пользователям поделиться историями о своих любимых праздниках и связанных с ними традициях. Авторы самых увлекательных постов получат набор головастиков ЖЖ (изображения рядом с ником пользователя) и промокод на скидку 26% в магазине ЖЖ! А ещё есть шанс выиграть фирменные рюкзаки, толстовки, стикеры и значки бренда. Кроме того, всем доступен промокод BDAY10, предоставляющий скидку 10% в магазине Живого Журнала на пакеты услуг и виртуальные подарки.

Промокод действует до 7 мая 2025 года и не суммируется с другими акциями.

Присоединяйтесь к празднованию, делитесь историями и получайте подарки от Живого Журнала!