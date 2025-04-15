К юбилею Победы в России обнулят трафик на сайты о героях войны

В честь 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне «МегаФон» объявил о предоставлении абонентам бесплатного мобильного интернета для использования сайтов, где можно узнать о подвигах героев и рассказать о своих близких, жизнь которых была связана с событиями тех лет. Об этом говорится в сообщении оператора связи.

Трафик на наиболее популярные ресурсы, где можно ознакомиться с уникальными архивами, поучаствовать в акции «Бессмертный полк» онлайн, прочитать письма с фронта и получить другую полезную информацию, оператор обнуляет с 15 апреля по 30 июня 2025 года для всех тарифов.

«В преддверии юбилея Победы все больше людей обращаются к семейным архивам, вспоминают истории близких, изучают письма с фронта. Мы хотим, чтобы эти моменты были доступны каждому без оглядки на гигабайты. Обнуляя трафик на тематические сайты, мы снимаем барьеры и поддерживаем стремление людей сохранить и передать эту память дальше», — отмечает коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

В список были включены следующие ресурсы:

• polkrf.ru и moypolk.ru — порталы, на которых можно разместить фото участника войны и рассказать его историю;

• pamyat-naroda.ru — сайт, где можно узнать судьбу родственников, участвовавших в войне, и найти информацию о наградах;

• obd-memorial.ru — база данных защитников Отечества, погибших или пропавших без вести в период ВОВ;

• podvignaroda.ru — сайт с документами о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах солдат ВОВ;

• heroes.pobedarf.ru — виртуальный музей Победы с информацией о военной технике и городах воинской славы;

• victorymuseum.ru — сайт Музея Победы в Москве с виртуальными экскурсиями и различными акциями памяти;

• may9.ru — официальный сайт празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, где размещены актуальные новости, исторические факты, архивные фото и видео, письма с фронта.

В компании подчеркнули, что трафик на перечисленных порталах будет обнуляться автоматически у всех клиентов оператора на территории России с положительным балансом счета. Гигабайты, потраченные на перекрестные ссылки, включая «ВКонтакте», «Одноклассники» и видеохостинги, тарифицируются по условиям абонентского тарифа.