Умерла актриса Татьяна Вилькина

Советская и российская актриса, сценаристка и режиссер Татьяна Вилькина скончалась во вторник, 15 апреля, в возрасте 51 года.

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По данным журналистов, причиной смерти артистки стала острая сердечная недостаточность. Вилькина скончалась у себя дома в Большом Тишинском переулке в Москве.

Татьяна Вилькина родилась 9 декабря 1973 года в Москве. В 1995 году она окончила театральное училище имени Бориса Щукина, ее преподавателем была Алла Казанская. Актриса работала в Московском драматическом театре «Et cetera» Александра Калягина, затем перешла в Московский театральный центр «Вишневый сад», которым руководит ее отец, Александр Вилькин.

Артистка снималась в фильмах «Ретро вдвоем» и «Тартюф», а также выступила режиссером и сценаристом нескольких документальных картин, передает Telegram-канал Shot.