Названа неожиданная альтернатива госпошлине при разводе в 100 тысяч рублей

Лера Букина

Введение пошлины в размере 100 тысяч рублей за развод не окажет положительного влияния на демографическую ситуацию. Для ее улучшения необходимо рассмотреть возможность введения института многоженства, заявил «ТВЦ» экономист Александр Разуваев.

Названа неожиданная альтернатива госпошлине при разводе в 100 тысяч рублей
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О том, что в России целесообразно увеличить госпошлину за развод с 5 до 100 тысяч рублей, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Разуваев в свою очередь назвал инициативу абсурдной. Она, по мнению специалиста, может повлечь за собой рост незарегистрированных разводов. В качестве альтернативы он предложил разрешить многоженство хотя бы в некоторых областях в качестве эксперимента. По мнению эксперта, это может оказать значительное влияние на демографическую ситуацию в стране.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что увеличение пошлины за развод приведет к уменьшению количества браков.

Общество
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