Названа неожиданная альтернатива госпошлине при разводе в 100 тысяч рублей

Введение пошлины в размере 100 тысяч рублей за развод не окажет положительного влияния на демографическую ситуацию. Для ее улучшения необходимо рассмотреть возможность введения института многоженства, заявил «ТВЦ» экономист Александр Разуваев.

О том, что в России целесообразно увеличить госпошлину за развод с 5 до 100 тысяч рублей, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Разуваев в свою очередь назвал инициативу абсурдной. Она, по мнению специалиста, может повлечь за собой рост незарегистрированных разводов. В качестве альтернативы он предложил разрешить многоженство хотя бы в некоторых областях в качестве эксперимента. По мнению эксперта, это может оказать значительное влияние на демографическую ситуацию в стране.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что увеличение пошлины за развод приведет к уменьшению количества браков.