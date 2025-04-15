Как продлить майские праздники

Майские праздники в этом году составляют восемь дней и их можно продлить, если взять несколько дней отпуска между ними или после них. Как это выгоднее сделать, разбиралась «Комсомольская правда».

Рассчитывая отпускные, необходимо учитывать, что «цена» рабочего дня в разные месяцы выходит разная. Если рабочих дней в месяце мало, то они получаются более «дорогими» и уходить в отпуск в это время менее выгодно. В этом году в мае рабочих дней всего 18, поэтому нужно внимательно отнестись к планированию отпуска с учетом праздников.

Чтобы грубо прикинуть, сколько вы получите за день отпуска, надо разделить среднемесячную зарплату на 29,3 (среднее число дней в месяце), пояснила директор по аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Например, если работник с зарплатой 100 тысяч рублей стабильно работал полный рабочий день и получал одни и те же деньги, то цена одного его отпускного дня составит 3413 рублей. Таким образом, можно рассчитать, во сколько обойдется его отдых в разные дни в мае.

В первом варианте можно отдыхать с субботы 26 апреля по воскресенье 4 мая, то есть 9 дней, «потратив» всего три дня отпуска.

«За три дня наш отпускник получит 10 239 рублей. А если бы он эти дни работал? Тут расчет другой: 100 000 / 22 (число рабочих дней в апреле) х 3 = 13 636 рублей. То есть получается, наш отпускник при таком варианте потеряет 3397 рубля», - отмечает газета.

Если же взять отпускные дни с 5 по 7 мая, то отдохнуть можно будет уже 11 дней, а отпускные составят 10 239 рублей. При этом потерянный заработок составит 16 667 рублей. Таким образом, «разница в пользу «поработать»» - 6428 рубля.

В третьем варианте отпуск берется с 12 по 18 мая, то есть после праздников. Таким образом, можно будет отдохнуть одиннадцать дней с 8 по 18 мая. Отпускные в этом случае считаются за 7 дней, включая выходные, и составляют 23 891 рубль. А если бы они были рабочими, то выплата составила бы 27 778 рублей.

«Если взять отпуск не с 5 по 7 мая, а с 5 по 11 - отпускные вы получите за 6 дней (за вычетом 9 мая). В нашем примере они будут равны 3413 х 6 = 20 478 рублей. Потерянный же заработок за три рабочих дня (5-7 мая) останется тем же - 16 667 рублей. В этом случае от отдыха получается даже выигрыш - 3811 рублей», - констатировала газета.

Напомним, что первый блок выходных в мае 2025 года будет с 1 по 4 мая. Он связан с празднованием Дня весны и труда. Второй — с 8 по 11 мая — посвящен Дню Победы.