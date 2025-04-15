В Госдуме нашли способ сократить рабочие часы для всех россиян

Рабочий день в пятницу необходимо сократить на один час для всех россиян. Такое мнение высказал глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, нужно сохранить общее количество рабочих часов за счет перераспределения времени.

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— Например, сокращается на 15 минут рабочий перерыв с понедельника по четверг либо удлиняется на 15 минут продолжительность рабочего дня. Тем самым мы не снижаем общее количество рабочих часов, — пояснил Нилов.

Он считает, что инициатива направлена на повышение комфорта работников без ущерба для производительности. Депутат добавил, что механизм универсален, поскольку не наносит урона интересам работодателей.

— Мое предложение универсально, не влияет негативно на интересы работодателя с точки зрения компенсации, потому как любые выпадающие трудовые часы должны быть компенсированы либо финансово, либо технологически, — заключил чиновник в беседе с News.ru.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает дискриминацией идею отпускать россиянок с работы раньше на час. Аналогичное мнение высказал глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Его коллега Виталий Милонов заявил, что в России невозможно реализовать идею сократить на один час рабочее время для женщин. По его словам, если женщина хочет, у нее будет находиться время на семью независимо от времени на работе.

Так он отреагировал на предложение депутата Госдумы Игоря Антропенко. Он заявил, что женщинам следует сократить рабочий день как минимум на один час, чтобы у них оставалось больше времени на семью.