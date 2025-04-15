Пикник Афиши x Сбер объявляет первую волну артистов в Москве и Санкт-Петербурге

Первое за три года выступление Mnogoznaal, долгожданный сценический реюнион DOPECLVB, любимые хиты от CREAM SODA, групп «Моя Мишель» и Сироткин

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21 июня 2025 года в Москве легендарный фестиваль Пикник Афиши x Сбер возвращается в родной парк «Коломенское», чтобы вновь собрать единомышленников вокруг главного события московского лета. Появившийся в далёком 2004 году и задуманный изначально как разовое мероприятие в честь пятилетия журнала, с годами фестиваль превратился в культурного трендсеттера, объединяющего поколения.

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Так было, так есть, так будет и в этом году. Гостей ждёт праздник под открытым небом, атмосфера неповторимого фирменного «пикниковского» вайба, маркеты и фудкорты, лекторий, специальные корнеры от ведущих российских брендов и, конечно, музыка! Неожиданные коллабы, долгожданные возвращения и громкие премьеры — всё самое актуальное, перспективное и важное.

В 2025 году на 4 сценах фестиваля выступят десятки артистов, значимых для меломанов разных возрастов и предпочтений:

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Mnogoznaal — самобытный рэпер, чьи мрачные, атмосферные треки находят отклик у тысяч поклонников. На Пикнике Афиши x Сбер Mnogoznaal выступит вместе с группой KASHA и представит особую программу.

— самобытный рэпер, чьи мрачные, атмосферные треки находят отклик у тысяч поклонников. На Пикнике Афиши x Сбер Mnogoznaal выступит вместе с группой KASHA и представит особую программу. DOPECLVB — легендарное объединение новаторов спустя 8 лет возвращается на сцену — и именно на «Пикнике». i61, Thomas Mraz, Basic Boy и Глебаста были одними из первых, кто начал делать свежее звучание в далеком 2012, смешивая разные стили и виртуозно используя автотюн с новой школой сведения. Каждый из участников DOPECLVB уникален, и в этой разности они мастерски создают целостную музыку. На сцене Пикника Афиши x Сбера-2025 артисты представят как свой классический материал, так и новые совместные и сольные работы.

— легендарное объединение новаторов спустя 8 лет возвращается на сцену — и именно на «Пикнике». i61, Thomas Mraz, Basic Boy и Глебаста были одними из первых, кто начал делать свежее звучание в далеком 2012, смешивая разные стили и виртуозно используя автотюн с новой школой сведения. Каждый из участников DOPECLVB уникален, и в этой разности они мастерски создают целостную музыку. На сцене Пикника Афиши x Сбера-2025 артисты представят как свой классический материал, так и новые совместные и сольные работы. CREAM SODA — один из самых ярких электронных проектов страны. Артисты продолжают экспериментировать над саундом и создавать хиты, которые становятся гимнами танцполов.

— один из самых ярких электронных проектов страны. Артисты продолжают экспериментировать над саундом и создавать хиты, которые становятся гимнами танцполов. «Моя Мишель» , чьи концерты — это всегда смело, честно и запредельно красиво. Фронтвумен группы Таня Ткачук как никто другой умеет дарить слушателям море нежности, любви и счастья через свои песни.

, чьи концерты — это всегда смело, честно и запредельно красиво. Фронтвумен группы Таня Ткачук как никто другой умеет дарить слушателям море нежности, любви и счастья через свои песни. Rozalia — свежий голос российской сцены. Артистка стремительно набирает популярность благодаря своему уникальному стилю, сочетающему поп и R’n’B, искренность и эмоциональную глубину, что находит отклик у широкой аудитории.​

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9 августа 2025 года Пикник Афиши x Сбер ждет гостей в Санкт-Петербурге на территории Елагина острова. На 4 сценах фестиваля, как и в Москве, выступят CREAM SODA, Mnogoznaal и Rozalia, а также:

Сироткин — инди-проект с тонкой лирикой и уютным саундом, который заставляет слушателей погружаться в атмосферу меланхолии и грёз. Основанная в 2015 году Сергеем Сироткиным, группа приобрела известность благодаря таким композициям, как «Выше домов», «Планы на это лето» и «Август». Их музыка звучала в фильмах «Вторжение», «Гром: Трудное детство» и сериалах «Чики», «Медиатор» и «Мир! Дружба! Жвачка!»

— инди-проект с тонкой лирикой и уютным саундом, который заставляет слушателей погружаться в атмосферу меланхолии и грёз. Основанная в 2015 году Сергеем Сироткиным, группа приобрела известность благодаря таким композициям, как «Выше домов», «Планы на это лето» и «Август». Их музыка звучала в фильмах «Вторжение», «Гром: Трудное детство» и сериалах «Чики», «Медиатор» и «Мир! Дружба! Жвачка!» БАЗАР — кинематографичный инди-поп в координатах латинской музыки, восточных орнаментов, блюза и рэпа. Соул, блюз, джаз, речитатив, этника, гитары, духовые, вкрадчивый бит складываются в эффектные гипнотизирующие истории в стиле Тарантино и Альмодовара.

— кинематографичный инди-поп в координатах латинской музыки, восточных орнаментов, блюза и рэпа. Соул, блюз, джаз, речитатив, этника, гитары, духовые, вкрадчивый бит складываются в эффектные гипнотизирующие истории в стиле Тарантино и Альмодовара. ЛАУД — популярный электронный проект из Уфы, в состав которого входит три артиста: Виталий Александров (Taly), Рамиль Абдеев (Goddeem) и Сергей Куликов (Smith). Своей главной задачей ЛАУД видит создание и развитие электронной музыки в России, что предполагает отказ от жанровых рамок. Фиты с артистами диапазона от Boulevard Depo до CREAM SODA тому подтверждение.

— популярный электронный проект из Уфы, в состав которого входит три артиста: Виталий Александров (Taly), Рамиль Абдеев (Goddeem) и Сергей Куликов (Smith). Своей главной задачей ЛАУД видит создание и развитие электронной музыки в России, что предполагает отказ от жанровых рамок. Фиты с артистами диапазона от Boulevard Depo до CREAM SODA тому подтверждение. тима ищет свет — проект московского музыканта Тимофея Якимова. Его творчество сочетает хип-хоп, инди и lo-fi. В живом исполнении музыка Тимофея становится ещё эмоциональнее и глубже, передавая собой всю меланхолию. ​В 2025 его трек «Волна» попал в чартовые топы стримингов.

Список артистов будет пополняться. Совсем скоро объявим имена участников второй и третьей волн. Помимо масштабной музыкальной программы с уникальными выступлениями артистов в этом году гостей Пикника Афиши x Сбера ждут нестандартные арт-инсталляции и интерактивные форматы взаимодействия с аудиторией — образовательные лекции, дизайнерские маркеты, кулинарные мастер-классы и другие активности.

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Узнать больше о фестивале и купить билеты можно на официальном сайте.