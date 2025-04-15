Милонов высказался об «элитных» куличах

Пасха — это не сезон распродаж в дорогущих бутиках, подчеркнул в беседе с RT депутат Госдумы Виталий Милонов.

Таким образом он прокомментировал появление в ряде московских ресторанов куличей с дубайским шоколадом, а также покрытых сусальным золотом, цены на которые начинаются от 20—30 тыс. рублей.

«Просто оторопь берёт. Пасха — это не сезон распродаж в дорогущих бутиках. Эта ярмарка тщеславия — проявление греха гордыни в чистом виде. Своими «акциями» они оскорбляют саму суть светлого праздника Воскресения Господня. Смотря на это всё, хочется напомнить им всем историю изгнания торгующих из Храма», — заявил собеседник RT.

Ранее зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с RT выступил против того, чтобы Пасха превращалась в гастрономический фестиваль.

По словам Кипшидзе, сейчас такие времена, что «кулич за 37 тыс. рублей просто не полезет в горло человеку, если он полностью не потерял эмпатию».