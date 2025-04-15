Метеозависимость — это серьёзно. Исследование Rambler&Co

При этом женщины почти в два раза чаще мужчин отмечают сильную реакцию организма на смену погоды

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В апреле 2025 года ожидается непредсказуемая погода и перемены атмосферного давления. В связи с этим актуализировались споры о природе метеозависимости и реакции россиян на это явление. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, как они относятся к этому.

Почти половина россиян (45%) убеждены, что это медицинская проблема, тогда как каждый десятый (10%) считает её мифом. Около трети (34%) респондентов видят в метеозависимости сочетание физиологических и психологических факторов, а 11% называют самовнушением.

Опрос выявил и гендерные различия. Каждая вторая женщина (46%) и только каждый четвёртый мужчина (27%) признали, что сильно страдают от метеопатии. Частичные симптомы отмечают у себя почти одинаково оба пола — 38% (женщин) и 46% (мужчин). Полное отсутствие связи между самочувствием и погодой наблюдают 9% женщин и 15% мужчин. При этом 7% (женщин) и 12% (мужчин) признались, что просто ни разу не обращали на это внимания.

Головная боль (22%) и скачки давления (21%) возглавляют список самых частых проявлений метеозависимости у всех респондентов. Каждый пятый (20%) отмечает нарушения сна, 18% — снижение работоспособности, а 13% жалуются на ломоту в суставах. Лишь 6% связывают повышенную раздражительность со сменой погоды.

39% опрошенных предпочитают медикаментозные способы борьбы с симптомами. Каждый четвёртый (26%) старается больше отдыхать, а 31% просто пережидают неприятные периоды. Народные методы и специальные упражнения пользуются значительно меньшей популярностью — 1% и 3% соответственно.

Половина респондентов (50%) никогда не обсуждали свою метеозависимость с близкими. Однако 41% могут рассчитывать на поддержку окружения. Лишь 7% сталкиваются с непониманием, а 2% и вовсе слышат обвинения в капризности.

Ключевые цифры:

45% считают метеозависимость медицинской проблемой;

женщины почти в 2 раза чаще мужчин страдают от симптомов;

39% используют лекарства для облегчения состояния;

50% никогда не обсуждали проблему с близкими.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 3 по 10 апреля 2025 года, охват составил 308 281 интернет-пользователь.