«Мертвая рука»: раскрыто, почему заговорила «Радиостанция Судного дня»

«Радиостанция Судного дня», вероятно, связана с системой предупреждения о ракетном нападении «Периметр», заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, оборудование передает сигналы на такие же передатчики по всей России. Он отметил, что отсутствие ответа может быть воспринято как нанесение по РФ ядерного удара.

Уверен, что эта станция связана с системой ядерной безопасности России, с системой «Периметр», или «Мертвая рука», обеспечивающей ответный ядерный удар в случае гибели руководства страны. Набор слов может быть любой, любая абракадабра, если одна из станций не отвечает, поднимается тревога, и система сама определяет, что страна подверглась ракетному нападению, что Россия не может ответить, что Москва могла быть уничтожена. В этом случае ответ гарантирован, — добавил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 вновь привлекла внимание слушателей 10 марта, передав два загадочных сообщения. В 10:58 по московскому времени эфир был прерван загадочным словом «водоклев». Позже станция вновь активировалась, транслируя слово «аккордеон». Кроме того, в декабре прошлого года станция также шокировала своих слушателей, начав транслировать песни, включая «Я — русский» исполнителя SHAMAN, «Лебединое озеро» и гимн СССР.