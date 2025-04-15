Ефремов завел Telegram-аккаунт

Актер Михаил Ефремов завел аккаунт в Telegram после четырех с половиной лет заключения, сообщает dailystorm.ru.

«Номер, по которому Ефремов отвечал до попадания в колонию, 14 апреля (в 16:18 мск) появился в статусе «онлайн» в мессенджере. В переписке мы поинтересовались творческими планами у Ефремова и получили лаконичный ответ: «Без комментариев». На другие вопросы пользователь отвечать не стал», — сообщает издание.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии, и он отправился в Москву. В операции по вывозу актера из колонии участвовал сын поэта Владимира Высоцкого Никита.

Позже Никита Высоцкий пообещал «съездить в дыню» встречавшему Михаила Ефремова журналисту.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.