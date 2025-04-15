Сын Юрия Никулина экстренно обратился к врачам

Художественный руководитель и гендиректор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин экстренно обратился к врачам. Как сообщает Telegram-канал Shot, 68-летний сын актера Юрия Никулина пожаловался медикам на резкие боли в животе и обезвоживание.

Худрук вызвал скорую ночью. Медики обследовали Никулина и предварительно установили, что причиной недомогания стало сильное отравление и занесенная инфекция. Ему назначили лечение и дополнительное обследование.

Максим Никулин родился 15 ноября 1956 года. Окончил факультет журналистики МГУ. Работу в Цирке на Цветном бульваре начал с 1993 года: сперва в должности директора-распорядителя, а после смерти отца в 1997 году — на посту гендиректора и худрука. Также работал в «Московском комсомольце», в «Последних известиях» на «Маяке», вел программы на Первом канале и телеканале «Культура».