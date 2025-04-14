Россиянка отсудила у коммунальщиков сотни тысяч рублей за затопленную квартиру

Пенсионерка из Тюмени отсудила у коммунальщиков сотни тысяч рублей за затопленную квартиру. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе прокуратуры региона.

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В ведомстве рассказали, что в сентябре прошлого года на крыше дома, где живет 72-летняя женщина, прорвало трубу, из-за чего ее квартиру затопило. Женщина многократно обращалась в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании (УК) и оставляла заявки, но сотрудники не предприняли никаких действий для ликвидации аварии, и в результате ситуация усугубилась и имущество россиянки пострадало еще сильнее.

«При осмотре квартиры заявительницы установлены следы протечки на потолке, стенах, повреждение отделки квартиры, мебели, следы плесени, стойкий запах сырости. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании в пользу пенсионерки материального и морального вреда, а также штрафа в связи с невозмещением ущерба собственнику жилого помещения», — сообщили в ведомстве.

Позднее суд удовлетворил требование прокуратуры и обязал УК выплатить потерпевшей 700 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что тюменка отсудила у коммунальщиков 250 тысяч рублей за перелом из-за падения на ступенях дома.