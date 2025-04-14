В Калининграде спустя семь лет снимут трусы с дорожного знака

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Жители Калининграда на протяжении многих лет жаловались на трусы, «украшающие» дорожный знак. Теперь стало известно, что власти города пообещали устранить нижнее белье со знака до конца недели.

Речь идет о дорожном знаке, расположенном на улице Минина и Пожарского — трусы на нем висят с 2018 года. За это время нижнее белье на указателе стало местной достопримечательностью. Их не убрали даже после покраски.

Несмотря на это, многие местные на протяжении лет жаловались на необычные декор в социальных сетях. При этом представитель мэрии заявил журналистам, что они не получали обращений по этому вопросу. Тем не менее, от трусов пообещали избавиться.

— Знак приведут в нормативное состояние в ближайшие дни, — приводит слова администрации издание «Подъем».

Тем временем в Воронеже местные жители столкнулись с еще одним многолетним «бедствием». Жильцы дома на улице Домостроителей страдают от постоянного потопа из-за сточных вод в подвале, которые скапливаются там уже три года подряд. Ситуация особенно тяжела для жильцов первого этажа, среди которых есть люди с инвалидностью, так как фекальная вода нередко затапливает их ванные и туалеты.