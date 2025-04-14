Даванков потребовал у Мизулиной объясниться по делу о вымогательстве

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной с призывом раскрыть, как были израсходованы 200 миллионов рублей, выделенные ее некоммерческой организации, а также прокомментировать информацию о возможном вымогательстве средств у артистов и блогеров. Об этом сообщается в Telegram-канале Даванкова.

Даванков пригласил Мизулину в Госдуму для открытого обсуждения трех ключевых вопросов. Он задался вопросом о том, как именно был урегулирован конфликт с рэпером Пашей Техником и почему, по его словам, интерес Лиги к творчеству музыканта внезапно исчез.

Помимо этого, депутат потребовал разъяснений о расходовании бюджетных средств, полученных организацией «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям». Он также поинтересовался, готова ли Мизулина принести извинения артистам и блогерам, которых ранее, по его мнению, безосновательно обвиняли.

Ранее Мизулина подала в думский комитет по этике запрос на проверку действий Даванкова, обвинив его в клевете. Она назвала его обращение в МВД, касающееся предполагаемого вымогательства у рэпера Паши Техника, как донос и попытку очернить её деятельность, передает «Радиоточка НСН».