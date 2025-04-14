Президент России Владимир Путин смутил работницу мебельной компании вопросом о зарплате во время совещания с членами правительства.

Женщина вышла на связь с главой государства в ходе церемонии открытия новых деревообрабатывающих предприятий в трёх российских регионах. Тогда Путин решил поинтересоваться, какая зарплата у работницы.

Путин удивился средней зарплате в 160 тыс. рублей в Москве

«Хватает», — ответила ему женщина, смутившись.

Президент подыграл женщине и в шутку уточнил, коммерческая ли это тайна, на что работница сказала, что это «среднестатистическая тайна».