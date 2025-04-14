Премьера комедии «Номер 13» состоится в Театре Иллюзии

25 и 26 апреля в Московском театре иллюзии (Сцена на Перовской) состоится премьера спектакля «Номер 13» по пьесе Рэя Куни. Яркую, колоритную комедию положений, где каждая сцена доведена до абсурда, представит главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств РФ Артем Бибилюров.

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«Наш театр может похвастаться своим богатым классическим репертуаром, который определенно пользуется большим успехом у зрителя. Думаю, что теперь позволительно разбавить репертуар легкой, ненавязчивой комедией положений. Именно поэтому выбор пал на прекрасного автора, мастера комедийного жанра – Рэя Куни», – комментирует режиссер спектакля.

На сцене разворачиваются нешуточные страсти: помощник премьер-министра Великобритании Ричард Уилли снимает номер в отеле, чтобы провести ночь с юной секретаршей. Но именно в это время они находят в окне своего номера «мужское тело средних лет», от которого нужно немедленно избавиться, чтобы избежать публичного скандала. Однако не все так просто в историю вечно вмешиваются то обслуживающий персонал, то нетрезвая жена Ричарда, то ревнивый муж секретарши… Вереница немыслимых, доходящих до абсурда, детективных, юмористических ситуаций делают спектакль «Номер 13» настоящим праздником.

«Острые обстоятельства, активное действие на сцене, быстрые перестройки – внешние и внутренние – все это должно работать как часы. Такие пьесы – отличный тренинг для артистов, потому что комедия положений предполагает определенную манеру существования, определенную систему оценок», – признается Артем Бибилюров. «Репетировать такой материал, конечно, непросто. Как ни странно, комедии вообще сложнее всего ставить. Внутри спектакля должна быть безусловная вера в предлагаемые обстоятельства, все должно быть очень серьезно, а со стороны это должно смотреться очень легко, весело, задорно, ярко. И в этом состоит большая работа режиссера совместно с артистами».

В ролях: Олег Тарасов, Павел Васильков, Артем Ермак, Мария Монич, Юлия Малинина, Елена Резниченко, заслуженная артистка УССР Светлана Варецкая-Загородняя, Олег Жуков, Владимир Витан, Олег Владимиров.