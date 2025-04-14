Опрос: начальство стало чаще портить настроение россиянам

Количество работников, которым начальство испортило настроение увеличилось на 3% за последний год, показало исследование портала Superjob.ru. По данным опроса, таких людей стало 17% по сравнению с 14% в 2024 годом.

© ТАСС / DPA

Также выяснилось, что критика является плохой мотивацией. Только 3% респондентов заявили, что стараются лучше после претензий в свой адрес. 45% работают хуже, а 43% не заметили никакого влияния на продуктивность.

Женщины на 5% чаще утверждали, что они сталкивались со взбучкой на работе (27% и 22% соответственно). Женщины также острее переживают негативные эмоции в свой адрес: критика задевала 47% дам и 44% мужчин.

Ранее россияне перечислили, какие слова раздражают их на работе больше всего, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».