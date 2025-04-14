Стало известно, когда в Петербурге откроется сезон фонтанов

В понедельник, 21 апреля, в Санкт-Петербурге откроется сезон фонтанов. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. По информации издания, в этот день заработают 99 фонтанов, в том числе «Слава» в Московском парке Победы, фонтан у Российской национальной библиотеки и «Маяк» в парке 300-летия Петербурга.

Остальные объекты, более сложные в техническом плане, начнут работу 1 мая. Речь идет о фонтанах на Московской площади, на площади Ленина, а также о светомузыкальном фонтане в Петергофе на Торговой площади и фонтане у Гостиного двора в Кронштадте.

В марте стало известно, что Сбер и музей-заповедник «Петергоф» объединят усилия для внедрения современных технологий в музейную практику.

Подписание соглашения о сотрудничестве состоялось между президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом и генеральным директором «Петергофа» Романом Ковриковым.

Как рассказал Греф, у Сбера уже есть ряд совместных инициатив с музеем, включая такие проекты, как реставрация скульптурной группы «Самсон, разрывающий пасть льва», а также несколько тематических выставок. По его словам, подписанное соглашение переводит сотрудничество на качественно новый уровень.