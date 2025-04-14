В Крыму родилась девочка без естественных отверстий в организме

В Севастополе хирурги спасли девочку, которая родилась без естественных отверстий и каналов в организме. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал глава города Михаил Развожаев.

По его словам, атрезию у ребенка выявили внутриутробно, устранение патологии требовало срочного хирургического вмешательства.

«Как только малышка появилась на свет, неонатологи в роддоме сразу провели тщательное обследование и передали ее в руки хирургов. Операция прошла успешно», — написал Развожаев.

В течение следующих 12 дней новорожденная девочка находилась в реанимации, после чего ее перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных. В настоящее время ребенок находится под наблюдением лечащего врача и в ближайшее время ее планируют выписывать домой.

Заведующий хирургическим отделением больницы Василий Игнатьев, который оперировал малышку, отметил, что такие операции крайне редки, но у него есть опыт их исправления. Именно благодаря этому врачи смогли подготовиться и провести оперативное лечение атрезии у новорожденной.