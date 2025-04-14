ФСБ рассекретила документы о смерти пионера-героя Вити Коробкова

Управление ФСБ по Крыму и Севастополю рассекретило документы о смерти пионера-героя Вити Коробкова и его семьи. Об этом сообщает РИА Новости.

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Напомним, что 15-летний Витя Коробков вместе со своей семьей являлись членами подпольной организации и участниками партизанского отряда в Феодосии во время Второй мировой войны. 14 февраля 1944 года гестаповцы арестовали Витю вместе с отцом. После этого, отца и сына долго пытали, но они не выдали своих товарищей — в итоге оба были расстреляны.

Согласно рассекреченным документам, вместе с Витей в партизанский отряд также входила девочка Люся, которая занималась разведкой немецких батарей. Вместе с еще двумя подростками она также была поймана гестаповцами, после чего ее пытали и казнили. Кроме того, в документах содержится информация об аресте многих других партизан. Например, описывается расстрел партизана Стоянова, который, согласно протоколу допроса, мужественно вел себя перед расстрелом — плюнул одному из немцев в лицо, а также ударил переводчика.

В документах также упоминаются подробности пыток, которым были подвергнуты члены подполья. К примеру, описываются зверства гестаповцев в отношении подпольщика Сергея Талдыкина, на которого натравливали собак, сломали ему ноги, а также «выдернули все волосы с головы и сняли кожу».

Помимо этого, в архиве содержатся неизвестная ранее информация о сопротивлении в коллаборационистских батальонах в селах Ислам-Терек (сейчас — поселок Кировское) и Дальние Камыши (сейчас — населенный пункт Приморский). Обе попытки были подавлены.