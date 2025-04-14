Петербург завалило мусором из-за забастовки дворников

В центре Санкт-Петербурга парализовался вывоз мусора из-за забастовки дворников, проблему подтвердила пресс-служба «Невского экологического оператора». Не менее 20 домов столкнулись с проблемой засорения дворов, утверждают жители Северной столицы.

Работники ЖКХ прекратили вывозить мусорные контейнеры к спецтехнике, чтобы потом она забирала содержимое на свалки, отметили очевидцы. Этот отказ стал критическим, поскольку спецтехника не может заехать в ряд старинных дворов из-за недостаточного пространства.

Тем не менее, городская администрация заявила, что все проблемы уже решены, а сбои в сборке мусора устранены, сообщила «Фонтанка.ру». Ранее сообщалось, что плату за вывоз мусора для россиян хотят начать считать в зависимости от площади квартиры, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».