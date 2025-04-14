В Москве появился психолог для кастрированных котов

На Авито появилось объявление, в котором предлагаются услуги психолога в Москве для кастрированных котов. Цены стартуют от десяти тысяч рублей.

Автор объявления — Светлана Кульбацкая, дипломированный психолог, сексолог и специалист по ПТСР. В опыте работы у нее указано один-три года.

Кульбацкая утверждает, что к ней следует обращаться, если после кастрации кот «смотрит в окно, как будто ищет смысл жизни, перестал бодро бегать по ночам и устраивать балет на кухне, вяло реагирует на "кыс-кыс" и слишком часто лежит на спине и смотрит в потолок».

«Что входит в сессию: глубокая работа с травмой потери мужского достоинства, практики принятия нового тела и статуса, медитативные сеансы с валерьянкой, аффирмации для повышения мур-мотивации и консультация для хозяев по тому, как грамотно общаться с котом», — говорится в объявлении.

Кульбацкая уверяет, что «поможет восстановить самооценку и внутреннее мяу» котам после кастрации. Для этого желающим придется заплатить десять тысяч рублей за часовую онлайн-встречу и от 15 тысяч рублей при выезде на дом. Последняя услуга также включает в себя саше с кошачьей мятой для настроя.