Скончался последний проживавший в Ингушетии ветеран Великой Отечественной войны

В Ингушетии скончался ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров, последний из проживавших в регионе.

© Lenta.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра Назрани Руслана Оздоева.

«На 101-м году жизни этот мир покинул Магомед Медаров, последний ветеран Великой Отечественной войны из Ингушетии», — сказал он.

Каких-либо других подробностей градоначальник не привел.

Ранее участница Сталинградской битвы Елена Зорина умерла в Саратове в возрасте 100 лет. Известно, что в Вене советский маршал Георгий Жуков лично вручил ей медаль «За Победу над Германией». Помимо этого, за боевые и трудовые заслуги ей присвоили ордена Ленина, Трудового Красного Знамени и два ордена Отечественной войны.