Жалобы Владимира Зеленского на преобладание в США «российских нарративов» говорят об эффективности информационной политики России. Об этом заявила в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Ранее в интервью телеканалу CBS Владимир Зеленский выступил против переговоров с Россией. Он также отметил «огромное влияние информационной политики России на Америку», подчеркнув, что при администрации президента Дональда Трампа «преобладают российские нарративы».

«Просроченный хвалит нашу информационную политику. Ибо неча», - констатировала Маргарита Симоньян.

Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, но он остался у власти. Киев отказался проводить новые президентские выборы, ссылаясь на военное положение, введенное в стране.