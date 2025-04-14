Умерла писательница Инна Ростовцева

13 апреля ушла из жизни советская российская писательница, поэтесса, литературный критик, переводчица, редактор и педагог Инна Ивановна Ростовцева.

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Ростовцева родилась в 1938 году в городе Ефремове Тульской области. Публиковалась с конца 1950-х. В 1960 году окончила филологический факультет Воронежского университета, аспирантуру Московского университета. Работала в Центрально-Черноземном книжном издательстве, была редактором журналов "Детская литература", "Советская литература на иностранных языках" и "Лепта".

В 1965-1966 гг. - преподаватель на философском факультете Московского университета. В 2006-2016 гг. - доцент Литературного института имени Горького, руководитель творческого семинара поэзии. Была членом Союза российских писателей. Читала лекции в Зальцбургском и Венском университетах.

Среди книг автора - "Сокровенное о человеке", "Николай Заболоцкий: литературный портрет", "Между словом и поэзией", "Стихи частного человека" и другие.

Инна Ростовцева - лауреат премии "Артиады России", Горьковской литературной премии, премий журналов "Юность" и "Наш современник".

Об уходе литератора в Сети сообщили коллеги Ростовцевой.