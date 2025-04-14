В России появилось “Розовое озеро”: инопланетные фото

В Краснодарском крае продолжают искать причину розовой воды в небольшом затоне Старица, расположенном в микрорайоне Дубинка. К поискам ответов подключились ученые Кубанского государственного университета и прокуратура. Об этом сообщает Smotrim.ru.

Первые сообщения об изменении окраса воды в пруду появились еще в середине марта. Фотографии розового озера быстро разошлись в социальных сетях и сделали из затона настоящую достопримечательность. Первое время местные жители обвиняли в загрязнении озера одно из предприятий, но прокурорская проверка не выявила никаких нарушений экологического законодательства. Лабораторные тесты также не показали следов экологического загрязнения.

По словам студентов и преподавателей биологического факультета КубГУ, такой цвет воды могут вызывать микроорганизмы тетроидной формы. Сейчас ученые пытаются определить, к какой группе принадлежат возмутители порядка: то ли это микроводоросли, то ли это цианобактерии, то ли это классические бактерии.

Как сейчас выглядит затон Старица — в галерее "Рамблера".