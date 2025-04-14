Украинец показал средний палец Артемию Лебедеву и попал на видео

Украинец показал неприличный жест российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву. Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел в японском городе Киото.

Канал отмечает, что автор ролика сбежал с Украины от мобилизации. Находясь в Киото, неподалеку от сада камней Реан-дзи, он встретил Лебедева. Мужчина подошел к дизайнеру, показал средний палец и передал «привет от украинцев». Рядом с ним была девушка, которая не решилась участвовать в «нападении».

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Напомним, что в 2023 году украинские власти предъявили заочные обвинения Лебедеву по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание действий России в отношении Украины). Причиной стал его репортаж с Запорожской атомной электростанции — на Украине считают, что он «незаконно» попал на территорию АЭС и якобы сделал «заказной репортаж»