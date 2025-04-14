Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение о сокращении рабочего дня для россиянок.

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко заявил в интервью ТАСС, что женщинам необходимо сократить рабочий день хотя бы на один час, чтобы у них оставалось больше времени на семью. Свою позицию парламентарий аргументировал тем, что дети посещают кружки дополнительного образования или спортивные секции и матерям трудно сопроводить детей до занятий после работы, потому что они начинаются, чаще всего, в момент окончания рабочего дня. Депутат добавил, что даже если у женщины нет семьи и детей, то лишний свободный час в сутках нужен, чтобы собраться на работу.

Вассерман отметил, что в случае реализация инициативы у женщин в России возникнут трудности с трудоустройством.

Понятно, что никто не будет брать на работу женщин, если платить им нужно будет столько же, а работать они будут на 20% меньше. Кроме того, есть вариант, что их будут брать только на сдельную работу, чтобы не им не переплачивать. В этом случае они, конечно, смогут работать, но получать, соответственно, будут меньше. Вместе с тем я не думаю, что сами работающие женщины обрадуются хоть одному из этих вариантов. Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы

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